Mattia Zaccagni in pista: il ritorno del calciatore della Lazio dopo l'infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mentre lavora intensamente per il recupero, Mattia Zaccagni pubblica un video su Instagram in cui corre sul tapis roulant con la colonna sonora della canzone "Don't Disturb" di Drake. Il giocatore sta cercando di superare la distorsione al ginocchio subita durante la partita con il Feyenoord, che gli ha impedito di partecipare al derby e di essere convocato dalla Nazionale. Zaccagni ha corso individualmente sul nastro e prevede di tornare in campo dalla prossima settimana, mirando a essere disponibile per la partita contro la Salernitana il 25 novembre, sebbene l'obiettivo sia un ritorno al completo contro il Celtic.

Nel frattempo, Luis Alberto, Vecino e Marusic, oltre ai nazionali, sono assenti dagli allenamenti. Luis Alberto, già incerto nel derby, ha lavorato in palestra per gestire l'affaticamento muscolare. Vecino ha una lieve lesione muscolare al gluteo destro, mentre Marusic è in dubbio a causa di un colpo alla caviglia. Il periodo di sosta del campionato è sfruttato per recuperare energie, ma Vecino è incerto, aprendo la possibilità per Kamada. Il programma prevede una doppia seduta oggi e due giorni di riposo nel weekend, seguiti dalla preparazione per la partita contro la Salernitana.

Sarri spera di recuperare diversi giocatori, con Zaccagni desideroso di tornare in campo dopo essere stato fuori nel derby, nonostante goda di qualche momento di relax con suo figlio Thiago, che ha festeggiato il suo primo compleanno. Zaccagni esprime il desiderio di essere almeno in panchina contro la Salernitana. Riporta così il Corriere dello Sport.