Milan, Cassano affonda Allegri. E sulla sfida con la Lazio...

Antonio Cassano senza peli sulla lingua. L'ex calciatore ha analizzato la sfida tra Milan e Lazio attaccando duramente Allegri e non solo

Antonio Cassano, a qualche giorno da Milan - Lazio, ha detto la sua sulla sfida a San Siro durante il programma Viva El Futbol a cui partecipa insieme a Adani e Ventola.

L'ex Roma ha attaccato duramente Allegri: "L'unica cosa reale che posso dire del Milan è che è primo in classifica, grazie al portiere: quest’anno ha 5 o 6 punti in più grazie a Maignan. Anche con la Lazio, che è stata fatiscente per 60 minuti, se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo".

E poi ancora: "Però per il Milan arriveranno tempi bui e vediamo lì: la sua bravura quale sarà? Tramite gli amici giornalisti dirà che ci sono problemi di organico, che mancano i giocatori, che si gioca senza attaccanti".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE