Milan - Lazio, rossoneri massacrati anche per la maglia: le critiche di Zazzaroni e Di Canio

Il Milan cade contro la Lazio che domina a San Siro e vince grazie al rigore di Pedro in pieno recupero. Per i rossoneri la stagione si fa in salita e i tifosi sono imbufaliti contro giocatori e società. A finire sul banco degli imputati anche lo stile dei meneghini e la scelta di giocare con una maglia speciale con colori più simili al Portogallo. Oltre alle critiche sui social, anche gli addetti ai lavori hanno detto la propria sul kit del Milan.

Ivan Zazzaroni ai microfoni Pressing è stato tagliente: "Milan - Lazio? Io ho visto il Portogallo in campo a San Siro... In un momento di grande difficoltà, sei fuori da tutto, i tifosi ti contestano e tu ti presenti con quella maglia, per me è un affronto e un'offesa ai tifosi che sono legati ai colori. Ognuno gioca per sè nel Milan. Giocare a San Siro non è facile, soprattutto in certi momenti".

Ancora più diretto al Club su Sky Sport è stato Paolo Di Canio. L'ex calciatore ha detto: "Pensando alla rappresentazione di uno stile: vogliamo parlare della divisa del Milan? Dalla pancia in su la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la maglietta del Portogallo. Ma che roba è? Ma in questo momento d'identità. Giochi in casa, dove sono le maglie rossonere? Capisco il marketing ma ci sono momenti e momenti. Ti presenti al momento più delicato della stagione con questa maglia. Per carità, è un dettagliuccio…".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.