Napoli in lutto, Conte non parla. Stellini: "Non se la sentiva"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Il Napoli dilaga in casa della Fiorentina, vince 3-0 e allunga a 44 punti. Nel post partita però l'allenatore Antonio Conte non si è presentato davanti alle telecamere e il motivo l'ha spiegato il vice Christian Stellini: "Siamo molto felici per la vittoria però oggi abbiamo ricevuto un brutto colpo, perché abbiamo perso una persona molto vicina al Napoli. Un bambino che era malato e al quale abbiamo cercato di regalare momenti di gioia e che ci dato tanto forza. Il mister non se l'è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono".