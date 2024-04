Roma, De Rossi prepara il derby: Pellegrini e Dybala tornano con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, la Roma farà ingresso questa mattina al Fulvio Bernardini per preparare subito la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18:00. Niente riposo per i giallorossi dunque, in mattinata andrà comunque in scena un lavoro di scarico per i titolari, allenamento completo per chi è partito dalla panchina o non ha giocato. Come riporta il Corriere dello Sport, torneranno Dybala e Pellegrini, i grandi assenti al Via del Mare. Il primo è rimasto fuori quasi tutta la gara per evitare ricadute sull’infortunio, il secondo invece per squalifica. Sarà invece assente N’Dicka a seguito dell’ammonizione subita dopo appena undici minuti: era diffidato.

Contro la Lazio sarà previsto qualche ballottaggio, il primo riguarderà soprattutto le fasce. A sinistra verrà valutato Spinazzola, rimasto fuori per un problema muscolare e ancora in dubbio per la gara di sabato. Se non dovesse farcela, Angeliño avrà un’altra opportunità da titolare. A destra invece si scalda Celik. L’ultimo dubbio riguarda il difensore centrale: Llorente è in vantaggio su Huijsen per affiancare Mancini. Nessun dubbio in attacco e centrocampo. Paredes in regia con Cristante a destra e Pellegrini a sinistra, avanti tornerà invece il tridente titolare composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.