Roma, Mkhitaryan: “Quest’anno vogliamo vincere un trofeo”

Hellas Verona e Roma sono in campo al Bentegodi per la prima giornata della Serie A 2020/21. All'intervallo il match è ancora fermo sullo 0-0. Henrikh Mkhitaryan, nel prepartita, ha fatto il punto su quella che sarà la stagione dei giallorossi ai microfoni di DAZN: "È una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati per iniziare forte, dobbiamo essere fiduciosi per vincere questa partita e avere più fiducia nelle prossime. L’obiettivo resta quello di vincere un trofeo, lo scorso anno non ci siamo riusciti ma quest’anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci”. Trofeo che manca alla Roma dal 24 maggio 2008.