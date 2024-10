Romulo: "Con la Lazio ho un legame speciale, mi hanno cresciuto"

TUTTOmercatoWEB.com

Al Franchi per Fiorentina - Milan c'era anche Romulo, ex giocatore viola, della Lazio e dell'Hellas Verona. Giovedì scorso, in occasione della gara contro il Nizza, il brasiliano è stato presente anche all'Olimpico, ricevendo l'ovazione di tutto il pubblico biancoceleste. Ai microfoni di Radio FirenzeViola è tornato a parlare del suo passato soffermandosi anche sul suo periodo nella Capitale. Di seguito le sue parole.

"Secondo me le squadre sono come una famiglia e quando dai tutto per una squadra questa diventa una famiglia per te. La Fiorentina mi ha fatto crescere, sono diventato uomo e sono legatissimo a Firenze. Così come all'Hellas e alla Lazio. Se non fosse stato per la Fiorentina non sarei mai arrivato in Italia. Sono davvero grato alla Fiorentina e a Firenze. Se andrò in altri stadi? No, io sono stato a vedere la Lazio, con cui ho un legame speciale, poi il Verona, dove sono stato capitano, e a Firenze. Qui sono diventato uomo, ho imparato tante cose sull'Italia, dalla lingua alla cucina. I miei piatti preferiti erano la bruschetta al pomodoro e la bistecca".