Salernitana, lungo stop per Ribery: potrebbe tornare contro la Lazio

Brutte notizie in casa Salernitana. Arriva il primo infortunio stagionale per Franck Ribery. Il numero 7, arrivato nel club campano in estate a parametro zero, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo in allenamento. Secondo Sky Sport, l’infortunio dovrebbe tenere l'ex Bayern Monaco e Fiorentina ai box fino alla fine del mese di ottobre. Il suo rientro è previsto per la gara del 31 ottobre contro il Napoli oppure per quella successiva in trasferta contro la Lazio, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domenica 7 novembre.