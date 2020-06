Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile risponde a Lewandowski

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Robert Lewandoski chiama, Ciro Immobile risponde. Il bomber polacco chiude la stagione andando in gol contro il Wolfsburg e salendo a quota 34 centri in campionato. Non sta di certo a guardare l'attaccante della Lazio che torna al gol contro la Fiorentina e sale a 28. Il centravanti di Torre Annunziata ha davanti a lui ben dieci gare per provare a riavvicinare l'attaccante del Bayern che lo precede di sei reti, ma che ha finito il campionato. Nel pomeriggio di sabato, Ciro era stato superato anche da Timo Werner, a segno due volte nell'ultima giornata della Bundesliga. Il numero 17 delle aquile, però, ha rimesso le cose in chiaro in serata riagganciandolo al secondo posto.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica vede Lewandowski in vetta a quota 68. Immobile è secondo a 56 insieme a Timo Werner. Segue Haaland, mentre fa passi in avanti Cristiano Ronaldo, in gol contro Bologna e Lecce, che ha staccato Messi e avvicinato il podio. La ripartenza anticipata della lega tedesca condiziona la classifica con tre dei primi quattro della graduatoria che arrivano proprio dalla Germania. La Bundesliga, però, è finita mentre la Serie A, la Liga e la Premier sono ripartite ora e, viste le tante gare da giocare, potranno mutare la graduatoria. Lo spera Ciro Immobile che, dopo averla sfiorata e assaporata due anni fa, spera di superare la concorrenza e aggiungerla alla sua collezione di trofei. Lewandowski permettendo. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 68punti (34 gol X 2 )

2- Immobile (Lazio) - 56 punti (28 gol X 2 )

2- Werner (Lipsia) - 56 punti (28 gol X 2 )

4- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 50 punti ( 13 gol X 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo)

5- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 46 punti (23 gol X 2 )

6- Messi (Barcellona) - 42 punti (21 gol X 2 )

7- Weissman - (Wolfsberger) - 39 punti (26 gol X 1,5 )

8- Vardy (Leicester) - 38 punti (19 gol X 2 )

8- Lukaku (Inter) - 38 punti (19 gol X 2 )

10- Mbappé (Psg) - 36 punti (18 gol X 2 )

10- Ben Yedder (Siviglia) - 36 punti (18 gol X 2 )

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE