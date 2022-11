Sorteggi Conference League, Marinozzi (Sky): "Il problema della Lazio è la mentalità. Il Cluj..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha pescato il Cluj come avversaria degli spareggi di Conference League, che andranno in scena il 16 e il 23 febbraio. Nel corso della trasmissione di Sky Sport, in studio il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato in questo modo il sorteggio e la situazione dei biancocelesti:

"La squadra di Sarri è a un buon punto, contro la Juventus avrà un test difficile. Il problema è l'approccio mentale, a cui spesso ha fatto riferimento Sarri. Questo soprattutto in Europa League che gli ha condizionato il passaggio del turno e la retrocessione in Conference League. Insieme alla Fiorentina è la squadra favorita nella competizione. Il Cluj è un avversario ostico, ma non è quello di qualche anno fa, per la Lazio è un sorteggio favorevole".