Calciomercato Lazio | Insigne e lo sblocco 'parziale' del mercato: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Lorenzo Insigne torna a far parlare in casa Lazio. L'esterno classe 1991 all'età di di 34 anni ha deciso di salutare il Toronto per far ritorno in Italia, anche in vista del Mondiale. L'ex capitano del Napoli vuole mettersi in mostra, dimostrare al suo vecchio allenatore Gennaro Gattuso, oggi c.t. della Nazionale, di essere in grado di fare la differenza e, per farlo, ha scelto di rispondere alla chiamata di quello che per anni è stato il suo mentore in Campania: Maurizio Sarri.

Tornato alla Lazio dopo una stagione e mezzo, con il blocco del mercato a costringerlo a lavorare su una rosa senza rinforzi, il Comandante ha più volte avuto contatti con Insigne nel tentativo di imbastire una trattativa per il suo arrivo nella Capitale. Trattativa che ha trovato l'apertura da parte del calciatore, al punto che lui stesso avrebbe messo in stand-by le altre offerte - tra le quali anche quella dell'Udinese - pur di abbracciare la causa laziale.

SBLOCCO PARZIALE DEL MERCATO - Negli scorsi giorni, come conferma l'edizione odierna del Messaggero, c'è stato un incontro tra il suo agente D'Amico e Claudio Lotito a Cortina. Il presidente della Lazio, insieme al direttore sportivo Fabiani, stanno cercando di sbloccare il mercato in modo definitivo per mezzo delle uscite. In tal senso, il quotidiano spiega, però, che per far entrare Lorenzo Insigne sarebbe sufficiente uno sblocco parziale: un giocatore entra, ma solo per uno che esce con lo stesso ingaggio. Aperta questa possibilità verrebbe spianata la strada per i trasferimento dell'ex Napoli alla Lazio, nonostante a Formello sarà importante prestare attenzione al parametro del costo del lavoro allargato, per evitare di ritrovarsi nuovamente da punto a capo la prossima stagione.

