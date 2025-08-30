Lazio, c'è bisogno di gol: i numeri sorridono a Castellanos e Zaccagni

RASSEGNA STAMPA - Zero gol nel precampionato, zero gol all'esordio stagionale. Dall'attacco della Lazio ci si aspetta molto di più, soprattutto considerando il tasso tecnico di alcuni interpreti. Castellanos e Dia sono gli addetti alla finalizzazione, ma fino a oggi non solo faticano a segnare, ma addirittura a produrre. Zaccagni è l'esterno, sulla carta, più prolifico se si esclude Pedro dal conteggio. Tra gol su azione e calci di rigore da lui ci si aspetta regolarmente la doppia cifra, ma per ora l'inizio non è stato sicuramente dei più felici sotto porta. La partita di domenica sera contro l'Hellas Verona può essere l'occasione giusta. Lui che in 7 partite giocate contro la sua ex squadra ha segnato 3 volte e servito 4 assist, rendendola una delle sue prede preferite.

I NUMERI DI CASTELLANOS - I numeri incoraggiano, però, anche Castellanos. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino, nelle prime due stagioni con la maglia della Lazio, ha sempre segnato all'esordio casalingo. Quest'anno potrebbe provare la terza consecutiva. La partita contro la squadra di Zanetti gli offre l'occasione di dar continuità al dato, ma soprattutto di spazzare via gli scetticismi di Sarri e dell'ambiente biancoceleste, perplesso dal suo rendimento sotto porta che nella preseason e a inizio stagione lo ha visto segnare due volte, ma vedendosi annullare la rete in entrambi i casi (il colpo di testa contro l'Avellino e la rete in fuorigioco contro il Como), lasciandolo il conteggio a quota 0. La Lazio spera in una rete del Taty. Una rete che gli possa permettere di sbloccarsi, ma anche di regalare tre punti alla squadra. Nei due esordi casalinghi di Castellanos, infatti, non ha solo sempre segnato, ma trovando il gol ha sempre permesso alla Lazio di vincere: 3-2 contro l'Atalanta e 3-1 contro il Venezia.

