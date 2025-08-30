Lazio | Sarri, tre "rinforzi" a settembre: il punto su Vecino, Isaksen e Patric

RASSEGNA STAMPA - Gli “acquisti” della Lazio saranno i rinforzi provenienti dall’infermeria. Isaksen, Vecino e Patric, tutti ai box per problemi fisici che gli hanno impedito di svolgere regolarmente la preparazione estiva. Sarri, si legge sul Corriere dello Sport, potrà finalmente riabbracciarli a settembre. Un innesto per reparto, consentiranno al tecnico di avere un’alternativa in posizioni in cui la squadra finora ha avuto delle difficoltà.

Isaksen è quello più ‘penalizzato’, la mononucleosi lo ha messo ko dopo appena quattro giorni di ritiro. È ancora in corso il lungo ricondizionamento atletico. Al momento solo sgambate differenziate e ritmi poco intensi, il danese punta la maglia da titolare e a riconquistare la fiducia del tecnico. Non è stata da meno l’estate di Patric, fuori da marzo per l’operazione alla caviglia. Quando sembrava essere tornato, i muscoli lo hanno tradito con una lesione al retto femorale della coscia sinistra e dunque, di nuovo ai box. La sosta, riferisce il quotidiano, lo riconsegnerà al tecnico a meno di sorprese in merito ai tagli. Vecino invece, è quello più vicino al rientro. Dalla terza giornata tornerà a pieno regime. L’uruguaiano, a differenza degli altri due, è l’unico che ha sostenuto buona parte della preparazione. Il suo protocollo riabilitativo sta volgendo al termine.

