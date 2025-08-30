Calciomercato Lazio | Insigne non demorde, aspetta ancora. E nei prossimi giorni...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non demorde Insigne, la sua estate è stata estenuante fatta di un’attesa che si è rivelata inutile, ma non per questo smette di sperarci. A giugno, dopo essere tornato sul mercato come svincolato, ha sperato nella Lazio per ritrovarsi in campo con Sarri, è il 30 agosto e il mercato chiuderà lunedì 1° settembre ma lui non molla. Un desiderio che non si avvererà mai considerando i blocchi della società sul mercato e le parole di Fabiani pronunciate in estate. Se aspetterà gennaio? Chi può dirlo, certo è che la sua situazione gli consente di trovare una squadra anche dopo il gong del mercato anche se finora ha messo in stand by ogni proposta. Il suo manager, riporta il Corriere dello Sport, ha avuto un contatto col presidente Lotito e nei prossimi giorni si chiarirà se firmerà per qualche altro club o no.

La Lazio è ancora bloccata sul mercato e potrà fare acquisti solo cedendo e alle stesse cifre. L’indice bloccato poi, non è l’unico vincolo. Ci sono due esuberi, ora, tra gli over: uno è Gigot che spera di partire presto, l’altro è tra Patric e Basic. Per fare posto a Insigne servirebbe un’altra cessione o un altro taglio, in più dal punto di vista del ruolo c’è Zaccagni sulla sinistra. E poi Pedro, la società ha deciso di puntare su di lui. E così, non sembrano esserci spiragli. Ma si sa quanto sia imprevedibile Lotito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE