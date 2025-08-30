Lazio, Dele-Bashiru deve dare una risposta: Sarri attende e aspetta Vecino

RASSEGNA STAMPA - Nel precampionato qualche piccolo segnale positivo era arrivato, poi contro il Como una prestazione tra le peggiori in campo. Tanta corsa, ma a vuoto, movimenti sbagliati, errori tecnici di ogni tipo e spesso fuori posizione. La prova di Dele-Bashiru non ha convinto l'ambiente ma, soprattutto, non ha convinto Maurizio Sarri. Si trova all'inizio del suo percorso di crescita, è normale dover attendere per vedere qualche progresso ma, probabilmente, ci si aspettava un punto di partenza diverso. Dele dovrà far suo quel ruolo, intanto però la Lazio ha bisogno di fare risultati e Sarri si trova davanti a un bivio. La sua scelta contro il Verona è semplificata dalla mancanza di alternative.

IL RITORNO DI VECINO - Come riporta il Corriere dello Sport, Belahyane è l'unica alternativa a centrocampo e per lui, nel ruolo di mezz'ala, potrebbe valere lo stesso discorso non avendolo mai fatto nella sua breve carriera. Dopo la partita contro l'Hellas Verona ci sarà la sosta. Tornerà Vecino a disposizione e per Sarri potrebbero cambiare le carte in tavola. 'Vecio', come lo chiamano nello spogliatoio, è un punto di riferimento per il tecnico, un suo senatore e uomo fidato al quale potrebbe affidare il proprio centrocampo per evitare di dover attendere troppo a lungo Dele-Bashiru, rischiando di risentirne sul campo.

UNA RISPOSTA DA DELE - Tutto, però, dipende dal nigeriano, convocato negli scorsi giorni in Nazionale e che nelle prossime due settimane non sarà al servizio di Sarri. Dele-Bashiru contro il Verona deve dare delle risposte che creino nuove difficoltà nella mente del suo allenatore, che lo convincano del fatto che, oltre a Vecino, anche lui rappresenta un'opzione più che valida e che la partita contro il Como sia stato solo un inciampo lungo un percorso già avviato.

