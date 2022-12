Lazio, Milinkovic con prudenza: l'infortunio alla caviglia va gestito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Ha un problema alla caviglia che lo costringe a lavorare poco. L'obiettivo adesso è metterlo nelle condizioni di allenarsi al meglio. Vediamo quanti giorni ci vorranno, spero il meno possibile". Ha detto Sarri su Milinkovic nella giornata di ieri. Ci vuole prudenza. Nessuna fretta di rivederlo in campo, anche perché la caviglia non dà ancora garanzie. Un colpo nell'ultimo impegno di campionato contro la Juve, poi la ricaduta nell'esordio ai Mondiali contro il Brasile. In Qatar ha stretto i denti pur di giocare. Tre partite ravvicinate disputate tutte dal primo minuto. E tra un impegno e l'altro la caviglia era spesso gonfia. Il Sergente è tornato acciaccato. Il mister lo sta gestendo. Con il Galatasaray è stato l'unico escluso. E' lui l'unico dubbio per la seconda amichevole in programma domani con l’Hatayspor. La sensazione è che Sarri voglia continuare a gestirlo. Non c'è nessuna fretta. Il primo impegno ufficiale è tra 20 giorni contro il Lecce. Sergej ha tutto il tempo a disposizione per recuperare al meglio e tornare al 100%.