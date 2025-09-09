Lazio - Roma, tifosi in trepidazione con vista sul derby: il dato aggiornato

Due match importanti davanti alla Lazio, uno dal sapore della storia e della rivalità in città. Scatta oggi alle 10 la vendita dei tagliandi per la trasferta con il Sassuolo, per la gara di domenica alle 18. Sono 4.000 i posti messi a disposizione, 35 euro il costo del biglietto, e per l'acquisto ci sarà tempo fino alle 19 di sabato.

Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, sono diventati 20mila totali i biglietti venduti per il derby del 21 settembre delle 12.30. La somma attuale degli spettatori è così salita a circa 45mila presenti, considerando la quota tessere 2025-2026 (29.136), a cui però vanno tolti 4.500 laziali tra Aquilotti, abbonati di Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est.

Ieri alle 16 è iniziata la vendita della Curva Sud per i tifosi della Roma (al momento intorno ai 10mila). La febbre da derby è già iniziata e come sempre, il pubblico da casa e dallo stadio si aspetta di vivere un'altra cornice da museo.

