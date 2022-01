Lazio-Sarri, si lavora ancora sul rinnovo: la variabile è il mercato

Gli impegni di campionato e di Coppa Italia, tutti ravvicinati, non permettono di pensare ad altro. Ma la Lazio ha sempre in ballo il rinnovo di Maurizio Sarri. Il tecnico, prima della firma, si aspetta novità dal mercato. Come riporta la rassegna di Radiosei, il nuovo contratto è rimasto in sospeso. Annunciato ormai due mesi fa, ma mai chiuso. Patti chiari, ci sarebbero da limare solo gli ultimissimi dettagli che comprenderebbero alcune clausole. L’accordo di base sembra di ferro e valido sino al 2025. C’è allineamento tra l’allenatore e Lotito sul mercato. Il patron gli ha promesso tre colpi, è a lavoro con Tare per sbloccare l’indice di liquidità e superare questo stato di impasse. Sono giorni intensi e frenetici, Sarri aspetta novità sul fronte trattative e su quelle del rinnovo. Comunque sia è in attesa e concentrato sul calcio giocato.