Zaccagni: "Sarri ha portato entusiasmo. Lazio a vita? Posso dire che..."

Direttamente da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale, Mattia Zaccagni ha parlato in esclusiva a 'Dribbling' della vittoria contro l'Estonia e del lavoro che gli azzurri stanno facendo con Gattuso: “Eravamo alla ricerca di questo atteggiamento che ci ha richiesto il mister e penso che lo abbiamo riportato alla grande in campo. È stato contagioso. Gattuso ci ha dato molti "schiaffi" e ci ha dato questa carica e entusiasmo che l’hanno contraddistinto da giocatore, l’abbiamo percepito portandolo in campo. Ci lascia molto liberi di interpretare il ruolo, ci ha chiesto intensità e approccio alla gara. C’è stato”.

Il capitano della Lazio, proseguendo l'intervista, ha poi parlato di Sarri e del suo futuro in biancoceleste: “Sicuramente il mister ha portato tanto entusiasmo. Sappiamo quello che è stato e quello che è, la sua impronta ha riacceso la gioia dei tifosi nonostante i problemi nel mercato. Abbiamo preso tutto come una sfida e vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Vogliamo giocarci le nostre carte. Lazio a vita? Non lo so, io circa un anno e mezzo fa ho fatto una scelta importante di legarmi fino al 2029. Qui sto molto bene, sono il capitano e ne vado orgoglioso. Vedo un bel futuro. Tifosi? Daremo tutto quello che abbiamo ogni partita per farli gioire".

