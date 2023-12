Champions League - Lazio, Inter e Napoli: le quote dell'approdo ai quarti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

RASSEGNA STAMPA - Non di certo un sorteggio benevolo quello che è toccato alle italiane che, da seconde del girone di Champions League, hanno pescato dall'urna di Nyon avversari durissimi. Il Napoli si la vedrà con Barcellona, l'Inter con l'Atletico Madrid e la Lazio con il Bayern Monaco.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport i nerazzurri sono comunque i favoriti per approdare ai quarti con quote che valgono 1.72 per Planetwin e 1.75 per Snai con il passaggio dell'Atletico che invece sale a 2.00 e 2.05. In casa Napoli favorito invece il Barcellona la cui quota per il passaggio del turno si aggira sull'1.55 contro quella degli azzurri fissata a 2.40. Stando alle quote la sfida più complessa è certamente quella della squadra di Sarri il cui passaggio ai quarti è fissato a 5.85 contro l'1.10 dei bavaresi.