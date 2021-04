Europei, l'Uefa e i 600 vaccini ai calciatori: prende forma il protocollo

PROTOCOLLO EUROPEI - La commissione medica dell'Uefa sta mettendo a punto il protocollo sanitario per i prossimi Europei. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, l'intenzione è quella di vaccinare tutti i 25 giocatori in rosa delle 24 finaliste (600 atleti) così da rendere sicuro lo svolgimento del torneo. Lo stesso discorso va fatto per il pubblico: l'unico modo per averlo sugli spalti è quello di vaccinarlo e/o immunizzarlo. Il lavoro della commissione prosegue, ma la strada sembra tracciata anche perché non si può ripetere quello che è successo alla Nazionale italiana, con l'esplosione dei contagi da Covid-19.

