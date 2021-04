Riapertura stadi, Vaia ha la soluzione: "Stiamo pensando a un'App"

Con Euro 2020 la gente dovrebbe tornare a riempire i seggiolini degli stadi, ormai vuoti da più di un anno. Molti paesi del continente hanno già confermato il loro piano alla UEFA, mentre l'Italia deve far sapere ancora se riuscirà a portare la gente allo stadio per le partite inaugurali di Roma o meno. La rassegna stampa di Radiosei riporta le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, che pare abbia trovato una soluzione al problema: "Sono per la riapertura graduale. Con Gravina stiamo pensando ad un app per andare allo stadio con un codice QR così possiamo riportare la gente allo stadio. Dobbiamo portare allo stadio gente che non contagi. Penso che riusciremo".

