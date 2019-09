Inter, per de Vrij la prima contro la Lazio: stavolta sarà in campo

Una storia lunga quattro anni, intensa, positiva. Almeno fino a prima degli ultimi mesi insieme, quelli del divorzio, del tradimento e di un'ultima sfortunata partita d'addio. La storia fra la Lazio e Stefan de Vrij non è finita come avrebbe dovuto, anzi, è terminata nel peggiore dei modi. Da quel momento in poi i destini dei biancocelesti e dell'olandese non si sono più incrociati. Alla prima occasione Spalletti decise di lasciarlo in panchina per evitargli le pressioni dell'Olimpico, nei due scontri a San Siro invece, il difensore non giocò per alcuni problemi fisici. Questa sera quindi per lui, sarà la prima volta contro i suoi ex compagni sul campo, Conte gli affiderà le chiavi della difesa che comporrà insieme a Godin e Skriniar. Un appuntamento col passato che non si può più rimandare.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE