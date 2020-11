Lazio, caso tamponi: la Procura Figc continua a lavorare sul rispetto del protocollo

Continuano le indagini parallele che vedono coinvolta da una parte la Futura Diagnostica di Avellino, laboratorio a cui la Lazio inviava i tamponi fatti a squadra e staff per processarli, e dall'altra le comunicazioni in merito ai positivi tra la società e la Asl di competenza, in questo caso quella di Roma. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti la Federcalcio sta investigando partendo dai controlli Covid effettuati prima della trasferta di Bruges (28 ottobre). Sotto la lente d'ingrandimento l'applicazione delle norme in caso di positività di un giocatore: isolamento, quarantena, contatti. La Figc indaga inoltre sul comportamento della società nel percorso di "negativizzazione" del giocatore: qui entrano in gioco le eventuali comunicazioni con la Asl: si parla di soli contatti telefonici mentre la Lazio assicura di aver segnalato con tempestività tutti i casi in questione.La Procura sta continuando quindi i suo lavoro, dopo aver sentito anche il direttore sanitario Pulcini e il coordinatore dello staff medico Rodia. C'è anche la possibilità che vengano ascoltati i giocatori anche se le date in merito non sono ancora state fissate.

