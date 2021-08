Lazio, è l'ora di Basic: ecco come verrà utilizzato

RASSEGNA STAMPA - Questione di poche ore e Toma Basic sarà un nuovo giocatore della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'accordo è stato trovato sulla base di 7 milioni per il cartellino più uno di bonus. Toma Basic sarà il quinto acquisto della sessione estiva dopo Felipe Anderson, Hysaj, Pedro e Luka Romero. L’operazione è stata chiusa ieri pomeriggio, quando è stata trovata l’intesa tra le due società. Le distanze erano ridottissime, in mattinata ballavano un milione di differenza tra domanda e offerta. Lotito ha alzato l'offerta, passando da 6 a 7 milioni e i Girondini hanno ridotto le pretese sui bonus, scendendo da 3 a 1 milione. E’ una cifra significativa per un giocatore in scadenza 2022 ma con tante richieste. Su Basic infatti, si era mosso il Napoli a giugno e nelle ultime settimane si era avvicinata l’Atalanta. Il croato e Adrian Aliaj, suo agente ed ex nazionale albanese, avevano dato la parola a Tare. Esisteva un accordo tra il giocatore e la Lazio.

LE CIFRE - Il Bordeaux ha accontentato il patron biancoceleste, ma non ha fatto grossi sconti. Chiedeva 7 milioni e Lotito, che applica la legge del “pagare moneta, vedere cammello”, ha accontentato i francesi, disposti a ragionare sui bonus. Pagamento triennale del cartellino a titolo definitivo. La Lazio compra, voleva fortemente Basic e lo aveva bloccato da più di un mese. Basic sbarcherà questa mattina a Fiumicino, domani dovrebbe sostenere le visite mediche. L'accordo con il ragazzo si sa, era stato trovato già da mesi: firmerà un quinquennale con la Lazio, con scadenza nel 2026. Toma arriverà a guadagnare 1,5 milioni netti a stagione. Si metterà subito a disposizione di Sarri e potrà essere impiegato domenica con lo Spezia.

RUOLO - Basic è nato a Zagabria ed è cresciuto con l’Hajduk Spalato. E' una mezzala sinistra con proiezione offensiva. Alto un metro e 90. La Lazio infatti acquisterà in altezza e in pericolosità. Il croato lavora da centrocampo in su, segna qualche gol. Petkovic lo ha impiegato due volte da trequartista e solo una da mediano nel 4-2-3-1. Con Sarri giocherà da interno: difficile vederlo al posto di Leiva. Il tecnico potrebbe passare anche al cambio modulo utilizzando il suo 4-3-1-2 e Toma sarà sicuramente arruolabile. Il suo acquisto infatti, potrebbe favorire il ritocco dello schema con Luis Alberto più avanzato come trequartista e Basic in linea con Milinkovic. Mancano davvero poche ore e Toma arriverà alla corte del Comandante.

