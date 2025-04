Lazio, l'Europa League 'vale oro': i ricavi in caso di semifinale

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si avvicina a grandi passi alla trasferta contro il Bodo/Glimt. La sfida, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, si preannuncia tutt'altro che scontata, con le temperature rigide della Norvegia e il campo da gioco in sintetico che potrebbero influenzare notevolmente l'andamento della gara. In caso di passaggio del turno, la squadra di Baroni si troverebbe ad affrontare la vincitrice del doppio scontro tra Tottenham ed Eintracht Francoforte, ma la semifinale guadagnata non sarebbe l'unica nota positiva.

Come sottolineato dal Messaggero, se la Lazio dovesse entrare tra le ultime quattro della competizione, incasserebbe ulteriori 4,2 di milioni euro. Questi andrebbero a sommarsi ai 12 milioni già ricavati nell'arco della competizione, grazie all'accesso alla League Phase e ai successivi passaggi di turno, escludendo ranking e market pool.

Ma c'è di più: in caso di accesso in finale il club biancoceleste guadagnerebbe 7 milioni, mentre se dovesse alzare il trofeo ne arriverebbero altri 6. Insomma, i motivi per fare bene non mancano, sportivi ed economici. Prima di fare tutti questi calcoli, però, ci sarà da battere il Bodo nel freddo norvegese, un avversario alla portata, ma da non prendere sotto gamba.