Lazio, la difesa è pronta a ruotare: le mosse a disposizioni di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da necessità impellente di aggiungere nomi, all'abbondanza in difesa. Ora Marco Baroni ha un reparto completo in vista dei prossimi impegni stagionali e delle quattro trasferte che lo costringeranno a rivedere più volte le proprie scelte di formazione. Baroni guarda a domani, in mattinata ci sarà la rifinitura per sciogliere gli ultimi ballottaggi in vista della partita contro il Venezia, ma non fa male a proiettare lo sguardo anche oltre e quini alle due partite di San Siro contro l'Inter in Coppa Italia e contro il Milan in campionato. Questo senza dimenticare la sfida di Europa League, con avversario ancora sconosciuto, e quella contro l'Udinese, quando si tornerà allo Stadio Olimpico di Roma.

CINQUE DIFENSORI - Un tour de force in cui la Lazio giocherà 7 partite in 23 giorni e in cui Marco Baroni sarà costretto a cambiare spesso la formazione e a mettere in campo tutti gli elementi che ha a disposizione per evitare che, questa folle corsa su tre fronti, possa compromettere una strepitosa stagione. In difesa, come detto, ora c'è abbondanza. Il tecnico fiorentino a disposizione ha cinque centrali (Romagnoli, Gila, Gigot, Povstgaard, Patric) e una grande possibilità di variare, come avverrà già nella giornata di domani quando alle 15.00, a meno di indisponibilità (ieri non si è allenato, oggi alle 11.00 è atteso in campo), dovrebbe scendere in campo Gigot in coppia con uno tra Gila e Romagnoli.

PROVSTGAARD E PATRIC - Provstgaard ieri è stato provato tra i titolari, probabilmente non partirà dal 1', ma è la conferma di come non sia in rosa solo per fare presenza, ma è pronto per essere mandato in campo. La notizia più bella, però, arriva dalla disponibilità di Patric che è tornato a disposizione dopo esser rimasto bloccato per quasi due mesi per l'infiammazione nella regione del malleolo e del tendine d'Achille. Tre coppie pronte per far girare la squadra, come riporta Il Corriere dello Sport, due oltre il tandem titolare Gila-Romagnoli, in un momento in cui l'alternanza sarà fondamentale.