Lazio, ribaltone in porta: Mandas "sfila" il posto a Provedel. E in Coppa...

RASSEGNA STAMPA - Giornata di vigilia in casa Lazio, domani alle 15 c’è la sfida col Venezia al Penzo. Gara importante per i biancocelesti, in palio ci sono punti preziosi per riconquistare il quarto posto e respingere le insidie di Juventus, Milan, Fiorentina e Bologna. Baroni sta studiando le mosse giuste, oggi la rifinitura chiarirà dubbi e darà indizi. Potrebbe esserci una sorpresa nell’undici titolare, lo riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Mandas al posto di Provedel. Il ribaltone è stato deciso e sarà chiaro nella rifinitura di oggi salvo sorprese.

Il tecnico rilancerà il greco, autosmendendosi dopo la sfida col b, e lo farà non solo contro la squadra di Di Francesco, ma anche con l’Inter. Senza dimenticare l’Europa. In questo modo al friulano verrebbe concesso un periodo di riposo. Un cambio che pesa, soprattutto in settimane decisive come quelle che la Lazio si appresta a vivere.

