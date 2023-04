Lazio, SOS terzini: Sarri deve fare una scelta per domenica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è di fronte a un bivio. Per la partita di domenica contro il Monza l'allenatore della Lazio ha il roster di terzini dimezzato. Marusic è squalificato e Hysaj non è al top della forma (è dolorante con una caviglia gonfia). Chi schierare? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a disposizione ci sono Pellegrini, che dopo l'esordio in Conference potrebbe bissare in campionato, e Lazzari, anche se ultimamente non sta giocando moltissimo. L'ex Spal nelle ultime otto gare ne ha giocate due da titolare, subentrato altre due e in quattro occasioni è rimasto seduto in panchina. Che venga spodestato dal classe '99? L'albanese, nonostante il problema, non dovrebbe essere in dubbio e quindi rimarrebbe una sola maglia da titolare per due. L'ultima parola spetta al Comandante.