Messi, ancora nessun verdetto: le parti sono distanti. E oggi un nuovo incontro...

Lionel Messi si è preso come al solito la scena, ma per una volta non grazie alle sue giocate in campo. Il talento argentino ha deciso di lasciare il Barcellona e ora è partita la caccia alla squadra che riuscirà ad acquistarlo. Sono poche in realtà quelle che possono permetterselo, su tutte il Manchester City appare in vantaggio, ma prima c'è da discutere della questione con i blaugrana. Ieri infatti si è tenuto il tanto atteso incontro tra il padre del giocatore, Jorge Messi, e il presidente Bartomeu per trovare un accordo sulla cessione. Il patron ha ribadito che non ha intenzione di lasciarlo partire gratis, come chiede lui, né tantomeno ad una cifra inferiore ai 700 milioni della sua clausola rescissoria. A questi prezzi appare impossibile un suo trasferimento, per questo si lavora per trovare un punto di incontro. Il vertice di ieri non ha risolto nulla, ecco perché oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sarà un nuovo colloquio. C'è voglia di chiudere il prima possibile la questione che sta già infiammando il calciomercato estivo.

Lazio, Lulic vola ancora in Svizzera: ora rischia l'esclusione dalle liste

Lazio, Vavro tra aspettative e noie fisiche: il giocatore è chiamato a reagire

TORNA ALLA HOME PAGE