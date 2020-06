Serie A, Zaccheroni: "Scudetto? Per la Lazio è l'occasione della vita"

Alberto Zaccheroni, allenatore della Lazio nella stagione 2001-2002, ha detto la sua sulla situazione nelle parti alte della classifica di Serie A. La capolista è la Juventus, ma la squadra di Inzaghi dista un solo punto, e ha tutta la voglia di lottare fino alla fine per il sogno scudetto. Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Starei molto attento alla Lazio, perché è vero che stava andando forte e si è dovuta fermare, ma per moltissimi giocatori questa è l'occasione della vita, per alcuni forse non ricapiterà più. E daranno di sicuro più del massimo".

