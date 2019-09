PRIMAVERA - Lazio, lavori in corso al Fersini: la prima in casa a San Basilio

Niente Mirko Fersini alla prima stagionale in casa per la Lazio di Menichini. Il campo che solitamente ospita le partite casalinghe dei biancocelesti infatti, sta subendo ancora dei lavori di rifacimento del manto erboso e non solo. Ecco perché la Lazio giocherà il prossimo turno contro il Pescara (altra neopromossa del Girone B Primavera 2), al campo Francesca Gianni di San Basilio. Anche la scorsa stagione, per lo stesso motivo, i capitolini giocarono la prima in casa lontano dal Fersini (a Rocca Priora), sempre contro il Pescara. La gara terminò 2-1 grazie alle reti di Rezzi e Scaffidi. Solo una casualità, ma chissà che non possa portar bene ai ragazzi di Menichini, chiamati a confermarsi dopo la vittoria per 3-2 contro il Sassuolo.

