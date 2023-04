FORMELLO - Lazio, le ultime prove: Sarri rilancia Immobile, occhio in regia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Immobile verso il rilancio, Sarri sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto con una settimana di allenamenti in più nelle gambe. Durante la rifinitura è arrivato il secondo indizio consecutivo, come ieri Felipe Anderson si è mosso sulla fascia destra e non da falso nueve. Il brasiliano e Zaccagni sono favoriti sulle fasce, Pedro stavolta dovrebbe entrare in corsa. A centrocampo il dubbio maggiore, sono in ballottaggio Cataldi e Vecino in regia.

DUBBIO. Il classe 1994, convincente nel derby e a Monza, prova a difendersi dalla rincorsa dell'uruguaiano, titolare invece nell'impresa di Napoli. Intoccabili Milinkovic e Luis Alberto come mezzali. In difesa torna Marusic dalla squalifica, si riprenderà il posto a destra con Hysaj confermato dalla parte opposta. Al centro la coppia Casale-Romagnoli. Questa la linea per proteggere la porta di Provedel e provare a centrare l'ennesimo clean sheet stagionale.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Radu, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato il 7/04 alle 17.00