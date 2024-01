FORMELLO - Lazio, vigilia derby: Provedel in bilico, il Mago in corsa. Isaksen e Zaccagni...

Pubblicato alle 14.30

AGGIORNAMENTO ORE 17 - Stessi presenti di stamattina. Vale a dire Immobile ai box, Provedel fermo per un attacco influenzale, Isaksen e Zaccagni impegnati esclusivamente in un lavoro differenziato al chiuso. I due esterni sono in bilico, domani la decisione definitiva sulla loro convocazione, non è escluso che vadano in panchina. Sembra scontato il tridente con Felipe Anderson, Castellanos e Pedro. Aggregati i baby Saná Fernandes e Gonzalez. A centrocampo il ballottaggio dovrebbe essere tra Vecino e Luis Alberto, in gruppo per il secondo giorno di fila. Il Mago è finito ko a Empoli, potrebbe entrare in corsa. Occhio anche alla candidatura di Cataldi, scelto a sorpresa nel derby di campionato. Rovella rimane comunque in pole. Guendouzi certo della maglia come mezzala destra. In difesa Patric potrebbe essere affiancato stavolta da Romagnoli, sganciato nei minuti finali di Udine. Sulle fasce uno tra Lazzari e Pellegrini con Marusic che si sposterà a seconda della decisione di Sarri. I riflettori alla vigilia si sono accesi anche sulle condizioni di Provedel. Il portiere ha accusato un attacco influenzale, dovrebbe stringere i denti: Sepe, nel caso in cui il titolare dovesse alzare bandiera bianca, potrebbe essere preferito al giovane Mandas.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Zaccagni, Saná Fernandes. All.: Sarri.

FORMELLO - Si è svolta questa mattina la prima delle due sedute di allenamento della Lazio alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. A poco più di ventiquattrore dal fischio d'inizio, nel gruppo gestito da Maurizio Sarri sono ancora assenti Isaksen e Zaccagni. Le condizioni dei due esterni, usciti acciaccati dalla partita vinta contro l'Udinese, saranno più chiare nella seduta pomeridiana, quando la squadra tornerà in campo per ultimare la preparazione in vista della stracittadina e verranno delineate le scelte sulla formazione. Preoccupa anche la situazione inerente Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è alle prese con un attacco febbrile che non gli ha permesso di essere a disposizione in mattinata.

