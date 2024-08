Barcellona, Vitor Roque è un caso: c'è un'altra pretendente, adesso...

Manca sempre meno alla fine del mercato e Vitor Roque non ha ancora trovato una sistemazione. Il Barcellona è pronto a cederlo in prestito dopo i suoi primi sei mesi in Spagna non proprio convincenti. Nelle ultime settimane ci ha pensato la Lazio, che poi ha deciso di virare su Boulaye Dia della Salernitana. Dalla Premier League è spuntato l'interesse dell'Everton, che però non avrebbe ancora inviato un'offerta ufficiale ai blaugrana. Per questo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nella corsa al centravanti brasiliano sarebbe subentrato anche lo Sporting Lisbona. La concorrenza aumenta, il classe 2005 presto dovrà decidere dove andare a giocare.