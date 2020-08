Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Barcellona torna su Luiz Felipe"

Luiz Felipe torna in orbita Barcellona? Lo sostiene il sito "Don Balon", sicuro che i blaugrana siano a caccia di un difensore centrale. Il Barça, secondo il portale iberico, lascerà partire Samuel Umtiti e lo vorrebbe rimpiazzare con uno tra Eric Garcia del Manchester City e Luiz Felipe della Lazio. Il centrale brasiliano è in orbita Barcellona da diversi mesi, piace molto ai dirigenti catalani, viene considerato già pronto per il grande salto, la stagione appena trascorsa ha rubato l'occhio. Luiz Felipe ha il contratto in scadenza nel 2022, sta discutendo il rinnovo (fino al 2024) con la Lazio, ma un accordo definitivo non è stato ancora trovato. Lotito è pronto ad ascoltare offerte, ma per convincerlo servono almeno 40 milioni. Una cifra che - sempre secondo Don Balon - il Barça potrebbe anche decidere di sborsare. Il mercato è appena iniziato, le grandi manovre con lui. Luiz Felipe e la Lazio, la storia sembra destinata a continuare, ma il Barcellona è in agguato.