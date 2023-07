Calciomercato Lazio | Idea Politano per la fascia: piace a Sarri e da Velletri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Mimmo Berardi è il sogno proibito della Lazio per questa sessione di mercato. Il Sassuolo spara alto e non sarà semplice trovare l'accordo. Ecco dunque che la società biancoceleste valuta le alternative. In vantaggio su Orsolini c'è Matteo Politano. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, è un nome che piace a Sarri e che ha già esperienza in Champions League, fattore importante nelle richieste del mister. Il Napoli non pensa alla sua uscita perché preferirebbe vendere Lozano con un ingaggio pesante e in scadenza 2024. Ma l'ex Roma e Inter non è di certo incedibile. Un elemento da non sottovalutare è che Politano è seguito da Giuffredi, lo stesso agente di Casale e Zaccagni in buonissimi rapporti con Lotito dai tempi della Salernitana. Il patron potrebbe intavolare presto una trattativa con De Laurentiis. Il Comandante ha chiesto rinforzi il prima possibile. Come riporta la rassegna di Radiosei, certe indiscrezioni sono arrivate anche da Velletri, dove sarebbe attratto da interessi extracalcistici con amici che lo danno per sicuro alla Lazio. Bocciate le opzioni Lucas Vazquez che resta al Real Madrid e Bryan Gil, vincitore dell'Europa League con il Siviglia ma che ha un costo troppo elevato, 20/25 milioni.