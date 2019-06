Calciomercato Lazio, in Turchia rilanciano: interessa Ozan Tufan

Un nome nuovo per il centrocampo della Lazio rimbalza dalla Turchia. Si tratta di Ozan Tufan mediano classe '95 di proprietà del Fenerbahce. Tufan, nel corso dell'ultima stagione, ha giocato in prestito con la maglia dell'Alanyaspor mettendo insieme 21 presenze e risultando uno dei migliori elementi del campionato turco nel ruolo. Secondo quanto riporta Fanatik, la Lazio sarebbe pronta a investire 3 milioni per portare a casa il calciatore che il contratto in scadenza tra un anno e su cui ci sarebbe anche il Wolfsburg. Voci tutte da dimostrare e confermare. Ma intanto da registrare. Dalla Turchia sono sicuri: la Lazio è interessata a Ozan Tufan.