Adekanye: lo scontro con Caicedo e l’invito a cena… con scherzo finale

Bobby Adekanye si è reso protagonista di un simpatico episodio accaduto all’inizio della settimana che ha portato alla sfida contro la Juventus. In quel di Formello Simone Inzaghi chiede il massimo impegno, ma nel corso dell’allenamento succede un imprevisto. Un’incomprensione tra Adekanye e Caicedo dà vita ad un confronto acceso tra i due. Il classe ’99, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si rende conto di aver esagerato e chiede subito scusa sia all’ecuadoriano che alla squadra. L’ex Liverpool, però, non si accontenta, e decide di invitare i compagni a cena fuori, mercoledì sera da Assunta Madre, a due passi da Campo de’ Fiori. Quando il giocatore chiede il conto, non è conoscenza del tranello organizzato dai senatori alle sue spalle: quest’ultimi avrebbero chiesto al ristoratore di ‘gonfiare’ l’importo da far pagare a Bobby. Sulla ricevuta che viene portata all’attaccante c’è scritto accanto alla voce ‘totale’, 40 mila.

REAZIONE - Adekanye, vista la cifra scritta sul conto, sbarra gli occhi, controlla più volte ed, incredulo, la mostra a Jorge Silva. Il momento di panico dura un’altra manciata di minuti, fino a quando i compagni vengono allo scoperto: “È uno scherzo, Bobby”. L’attaccante si lancia andare ad un lungo sospiro di sollievo, mentre uno dei senatori finge di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Anche uno scontro di gioco, in casa Lazio, si può trasformare in un’occasione per compattare ulteriormente il gruppo, e in una dimostrazione di quanto affiatata sia la squadra.

Pubblicato l'11/12 alle 9.15