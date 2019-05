Calciomercato, dall’Inghilterra: “La Lazio vuole Welbeck”

Che la Lazio sia alla ricerca di profili nuovi al fine di potenziare il proprio reparto offensivo è appurato. Al nome di Wesley Moraes, brasiliano del Bruges ritornato prepotentemente e concretamente in auge, si è aggiunto in nottata quello di Danny Welbeck. L'inglese classe 1990 dell'Arsenal è in scadenza di contratto e rappresenta uno dei calciatori più interessanti nel novero dei parametri 0 attualmente in circolazione. Secondo quanto riportato dal "The Sun", Welbeck sarebbe già stato contattato dalla Lazio. Alcuni club della Premier League lo stanno contemporaneamente monitorando. Fra questi spiccano Everton, Newcastle e West Ham (curioso come questi ultimi due condividano con i biancocelesti l'interesse anche per Wesley ndr). Welbeck, dopo le misere otto presenze nel campionato appena conclusosi, chiede una sola cosa: giocare con continuità dopo un'annata segnata dall'infortunio alla caviglia rimediato nella gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona. L'obiettivo è chiaro: Danny vuole riconquistare la nazionale e il Sun specifica come il tentare l'avventura all'estero potrebbe aiutarlo nella "resurrezione sportiva". All'inizio di questa settimana il ds dell'Arsenal, Raul Sanllehi, aveva rivelato una trattativa per il rinnovo con l'Arsenal, ma Welbeck, 42 presenze all'attivo con l'Inghilterra, ha deciso di chiudere la sua avventura con i Gunners.

