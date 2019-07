RIVIVI DIRETTA - Presentazione maglia Lazio. Inzaghi: "Orgogliosi che la Coppa Italia sia qui" - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 22:05 - Lulic e compagni scendono dal palco accompagnati dalle note dell'inno della Lazio. La serata termina qui.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Arriva il momento di presentare la nuova magli away. La indossano Caicedo, Strakosha e Acerbi. La maglia è bianca, con una banda con doppia striscia verticale (una celeste, l'altra blu).

AGGIORNAMENTO ORE 21:50 - Due membri del soccorso alpino di Auronzo si calano con le corde dal campanile della chiesa di Santa Giustina, che si trova proprio davanti alla piazza che ospita l'evento. Uno di loro porta con sé la bandiera della Lazio, l'altro quella dell'Auronzo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA DISCESA DAL CAMPANILE

AGGIORNAMENTO ORE 21:44 - Il presidente Lotito e suo figlio Enrico alzano al cielo la Coppa Italia. Il pubblico accompagna il gesto con una "ola" e reagisce battendo le mani.

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - Il discorso del presidente Lotito: “Poche squadre possono contare su una tifoseria così. Essere qui è una rinnovata emozione, questo luogo è l’habitat naturale della nostra aquila, qualche anno fa ha volato nei cieli fino ad arrivare in mezzo al campo sul trespolo. Questa città ci accoglie come se fossimo persone che vivono quotidianamente la comunità di Auronzo...". Clicca qui per leggere la versione integrale del discorso del presidente.

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 - Salgono sul palco anche il presidente Lotito e suo figlio Enrico. La squadra li accoglie con un applauso.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - È la volta della sindaca di Auronzo, Tatiana Pais, che ringrazia squadra e tifosi per essere presenti ancora una volta all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:29 - Poi una battuta di Lulic: “È un'emozione grandissima portare questa Coppa ad Auronzo, speriamo di tornare anche la prossima estate con un’altra coppa”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:28 - Prende parola mister Inzaghi: “Buonasera a tutti, colgo l’occasione per salutare i presenti. L’anno scorso alla presentazione abbiamo detto che ce l’avremmo messo tutta, grazie ai ragazzi meravigliosi e al mio staff siamo riusciti a portare questo trofeo ad Auronzo. Grazie a tutti! Abbiamo fatto una grande impresa, sappiamo in Italia che la vogliono vincere in tanti, ci riesce una squadra sola, i ragazzi l’hanno meritata sul campo, abbiamo vinto due volte a Milano e in finale con l’Atalanta. L’anno scorso siamo venuti con la Supercoppa, quest’anno con la Coppa Italia. Speriamo di continuare così. Dodicesimo ritiro? Il connubio va avanti, per me è il quarto anno da allenatore, ne avevo fatti 5 da giocatore. È sempre un piacere, c’è un grande legame con questo posto, speriamo che possa andare avanti. Stiamo bene insieme alla gente di Auronzo e ai nostri tifosi”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:26 - Mancano solo loro all'appello: ecco il capitano Senad Lulic e mister Simone Inzaghi, che entrano alzando al cielo la Coppa Italia. Parte di nuovo l'applauso dei tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 21:23 - Ecco la Lazio, a partire dai portieri: Adamonis, Guerrieri, Proto e Strakosha. Poi i difensori: Luiz Felipe, Patric, Silva, Wallace, Vavro, Radu (il pubblico lo omaggia con un grandissimo applauso e con un coro), Acerbi, André Anderson. E ancora: Badelj, Parolo, Lazzari, MArusic, Leiva, Luis Alberto, Jony, Milinkovic, Cataldi. Gli attaccanti: Caicedo, Adekanye, Correa, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 21:18 - Raggiungono la presentatrice anche i membri dello staff: Grigioni, Zappalà, Spicciariello, Fonte, Ripert, Rocchini, Cecchi, Allavena, Cerasaro e Farris. Vengono presentati anche Stefano De Martino, Arturo Diaconale, Stefan Derkum e Angelo Peruzzi.

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - Sale sul palco la presentatrice storica della serata. Ruba la scena Olympia, accompagnata dal falconiere Juan. L'aquila biancoceleste posa le zampe su un piedistallo collocato sul palco proprio per riservarle un posto d'onore.

AURONZO DI CADORE - Lettrici e lettori de Lalaziosiamonoi.it, buonasera e benvenuti alla diretta scritta della presentazione della squadra e della nuova maglia. Sono tanti i tifosi già presenti a piazza Santa Giustina, a breve la Lazio raggiungerà la location dell'evento. Intanto nell'aria risuonano le note delle più famose canzoni dedicate al club biancoceleste.

Pubblicato il giorno 23/7/19 alle ore 21:30