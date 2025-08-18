Lazio, scatto Provedel: è in pole su Mandas per il Como. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Dubbio in porta. A Como Sarri dovrà fare la prima grande scelta della sua stagione, dopo che per tutta l'estate ha alternato Provedel e Mandas rimandando la decisione definitiva sul portiere. Nelle amichevoli nessuno dei due ha giocato per novanta minuti: la divisione è stata praticamente perfetta. Una novità per il tecnico, considerando il suo passato.

Per l'esordio in Serie A, comunque, pare esserci già un indiziato principale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, attualmente il numero 94 sarebbe in pole sul greco per giocare da titolare. Niente di ufficiale ancora, Sarri non ha annunciato nulla. Ma ci sono dei segnali che spingono più per Provedel piuttosto che per Mandas. Per dare spazio al classe 2001, poi, ci sarà tempo, come scrive lo stesso quotidiano.

Mau ha sempre garantito il posto fisso nel ruolo: così voleva fare anche a giugno, salvo poi cambiare idea a inizio ritiro. Da lì è nata l'alternanza che ha contraddistinto tutta la preparazione della Lazio. Il ritorno del tecnico e del suo staff (Nenci e Viotti su tutti), è servito a Provedel per ritrovare fiducia e rilanciarsi dopo una stagione di grande difficoltà vissuta con Baroni. Il resto l'ha fatto il dualismo e la voglia di superarsi di settimana in settimana con il compagno. Ora, nella corsa a due verso Como, parte più avanti.

