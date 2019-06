UFFICIALE - La Lazio affronterà il Celta Vigo in amichevole il 10 agosto

Ora è anche ufficiale. Come anticipato questa mattina, la Lazio ha confermato per il prossimo 10 agosto l'amichevole contro il Celta Vigo. Il test si giocherà in Spagna e seguirà quello contro il Bornemouth in programma il 2 agosto alle 20.45 in Inghilterra chiudendo di fatto la seconda parte del ritiro. A seguire il comunicato del club biancoceleste: "È ufficiale. Durante il ritiro estivo, la Prima Squadra della Capitale sarà chiamata ad affrontare un’altra gara internazionale. Dopo aver sfidato il Bayer Leverkusen, l’Arsenal ed il Borussia Dortmund negli ultimi ritiri pre-campionato, la formazione biancoceleste nella prossima preparazione estiva affronterà il Bournemouth prima ed il Celta Vigo poi. L’appuntamento con la compagine spagnola è in programma per sabato 10 agosto presso lo stadio Stadio Balaídos di Vigo per disputare la XIV edizione del Trofeo Memorial Quinocho".

Pubblicato il 18/06 alle ore 19.05