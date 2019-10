Supercoppa italiana, la Lega a LLSN: "Smentita per luogo e data"

L'ufficialità della città e della data in cui si giocherà la prossima Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus tarda ad arrivare. Durante l'assemblea dei soci del club bianconero, il direttore operativo Giorgio Ricci ha indirettamente confermato il paese e il mese: “Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve arriverà la conferma da parte della Lega. Si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. Tuttosport ha addirittura azzardato che la partita si disputerà a Gedda il 23 dicembre alle ore 18,30. Secondo quanto riferito dalla Lega Serie A alla redazione de Lalaziosiamonoi.it non sono ancora state ancora stabilite la sede e la data esatte. Secca smentita delle indiscrezioni fin qui divulgate e tifosi di Lazio e Juventus che restano in attesa.

Pubblicato il 25-10 alle 21.24