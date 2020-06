Calciomercato Lazio, il Chelsea annuncia Werner. E Giroud? Le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Chelsea ha finalmente annunciato il nuovo attaccante. Dopo aver inseguito Mertens e Osimhen, i Blues hanno chiuso l'arrivo di Timo Werner dal Lipsia. Un affare da 55 milioni di euro che andrà a rimpinguare il reparto avanzato della squadra di Lampard. E Giroud? L'attaccante francese, fresco di rinnovo fino al 2021, sembrava destinato a proseguire la sua esperienza a Londra. La situazione, però, è molto più complicata. Il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo presente sul contratto dell'attaccante francese posticipando la scadenza di un anno rispetto al 300 giugno del 2021. Dalla Francia era rimbalzata la voce che il club di Abramovich, vista la pandemia e lo slittamento dei calendari, avesse compiuto questa mossa per evitare che il centravanti potesse salutare tutti a luglio lasciando Lampard con una risorsa in meno in attacco. L'impressione è che le cose non siano cambiate e che il calciatore sia destinato a lasciare il Chelsea alla fine della stagione. E la Lazio?



LE MOSSE - Ai biancocelesti il profilo di Giroud piace tanto. A gennaio i biancocelesti le avevano provate tutte per portarlo a Formello con tanto di viaggio di Tare a Londra per provare a sbloccare la situazione. Adesso la situazione sembra vivere una fase di stallo. La pandemia da coronavirus ha un po' cambiato le strategie con molti club che aspettano prima di fare le mosse per evitare passi avventati. A Formello sarebbero ben lieti di accogliere un calciatore con la sua esperienza internazionale e le sue caratteristiche, ma è evidente che le carte in tavola sono cambiate rispetto a febbraio. Giroud non è un calciatore prossimo allo svincolo. La Lazio dovrebbe trovare l'intesa con il Chelsea e poi con il calciatore. Le cifre, poi, inevitabilmente saranno calmierate dalla crisi economica dovuta allo stop causato dal Covid-19. Non è finita qui perché la concorrenza per il francese è folta. Se il Montpellier è stato scartato perché Olivier vuole giocare la Champions, sono tanti i club pronti ad abbracciarlo. In Italia Inter e Juventus sono in prima fila, mentre in Premier il Tottenham potrebbe riaccoglierlo così come il Lione vorrebbe riportarlo in Ligue1. Qualora la pista si surriscaldasse di nuovo, quindi, le aquile avrebbero a che fare con avversarie determinate e scomode. Per il momento, quindi, la situazione vive una pausa, ma mai sottovalutare niente perché la situazione potrebbe rianimarsi da un momento all'altro.

Pubblicato il 19-06 alle 8.15