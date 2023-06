Calciomercato Lazio | Jorginho in standby: Lotito e Sarri devono…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giorni di attesa e di confronti in casa Lazio. Ci sono da programmare le mosse di giorno in giorno, con Lotito a lavoro insieme alla squadra mercato composta da Fabiani e Calveri. La priorità rimane quella di definire il futuro di Luis Alberto e Milinkovic: il primo spinge per accettare l'offerta proveniente dal Qatar di 40 milioni in cinque anni, mentre per il Sergente - scadenza 2024 - non è ancora in agenda un incontro per discutere il da farsi. Nel caso in cui dovessero partire entrambi, in mezzo al campo servirebbe una rivoluzione totale, a cominciare dalle mezzali. Zielinski rimane un obiettivo concreto, molto più complicato invece arrivare a Frattesi. Ci sono tante alternative sul piatto, ma non va escluso che possa cambiare anche qualcosa in regia.

Calciomercato Lazio, c'è anche Jorginho nella lista: la situazione

Cataldi è reduce da una grande stagione, la migliore della sua carriera. Con l'arrivo di Sarri è sbocciato, diventando uno dei top della Serie A in quel ruolo. Ma con la Champions servirà qualcuno da poter alternare in quella posizione: il regista è fondamentale nel gioco del tecnico toscano, non è pensabile di andare avanti con Marcos Antonio. Il sogno è quello di poter riabbracciare Jorginho, acquistato dall'Arsenal a gennaio per 12 milioni di euro. Si farà leva sulla volontà del calciatore di tornare in Italia, ma rimane comunque l'ostacolo ingaggio per il classe 1991. Inoltre l'acquisto di un altro play davanti alla difesa è subordinato alla cessione di un esubero, che in questo caso è il brasiliano ex Shakhtar Donetsk. Lotito un tentativo lo farà, ma più avanti. Adesso non è tra le priorità in agenda.

