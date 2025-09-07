Calciomercato Lazio | Insigne, due opzioni per tesserarlo: la società riflette

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Insigne continua a orbitare attorno alla Lazio, ormai svincolato dopo la sua avventura in MLS ha rifiutato qualsiasi chiamata eccetto quella di Sarri. Il giocatore ha palesato la sua volontà nel poter riabbracciare il Comandante, ma l’operazione non è semplice soprattutto per la situazione del mercato bloccato. La società riflette, avrà altri 23 giorni per cercare di risanare il parametro del costo del lavoro allargato che gli ha impedito di fare acquisti in estate. Intanto, si legge sul Messaggero, le parti da giorni mantengono aperta la possibilità che l’ex Napoli possa attendere gli sviluppi della semestrale prima di prendere una decisione.

Per tesserarlo, si legge sul quotidiano, i biancocelesti avrebbero due opzioni: o da inizio dicembre grazie a uno sblocco del mercato dovuto a un introito consistente e sarebbe il caso dell’anticipo del nuovo sponsor su cui Lotito è in pressing; oppure da gennaio quando il club potrà muoversi a “saldo zero” e solo dopo un’uscita con le stesse cifre previste per Insigne. Oltre allo stallo economico, c’è anche quello tattico dal momento che nel suo ruolo c’è già Zaccagni. Potrebbe essere utile come trequartista in caso di cambio modulo o, in extrema ratio, come un falso nueve. Una grana che però Sarri sarebbe ben felice di affrontare.

