Cancellieri, nuovo futuro con la Lazio: Sarri aspetta conferme e il contratto...

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è al centro dei riflettori dopo il gol realizzato al Genoa, quello dello 0-1 servito per sbloccare il match. Aveva già fatto parlare di sé durante la preparazione, lo aveva detto anche Sarri che era tornato con una maturità e una consapevolezza diversa. C’è voluto un po’ di tempo in più per capire come intraprendere la strada giusta. L’ex Parma, ora, si è preso la Lazio. È tornato a giugno dal prestito senza sapere cosa lo aspettasse, il blocco del mercato e la mononucleosi di Isaksen gli hanno servito una chance su un piatto d’argento che ha saputo cogliere e sfruttare al meglio.

Prima dell’exploit di Genova era tra i nomi che il club considerava in uscita ma adesso, riporta il Corriere dello Sport, Sarri non lo lascerà andare a patto che però continui a convincere. Se dovesse rimanere inevitabilmente a giugno si dovrà parlare di futuro che sia rinnovo o cessione. I prolungamenti sono tutti congelati per i blocchi ancora attivi, ce ne so 17 di giocatori in scadenza tra 2026 e 2027 e la Lazio dovrà decidere chi tenere e chi lasciar andare. Cancellieri sogna di restare, era arrivato quando aveva 19 anni e oggi ne ha 23. È un altro ragazzo rispetto ai suoi primi anni, affamato di futuro. Insieme a Rovella è l’unico U25 italiano della rosa.

