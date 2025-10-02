Torino, Baroni prova a sorprendere la Lazio? L'ultima novità dal Filadelfia

TUTTOmercatoWEB.com

Strana la sorte. A pochi mesi da quell'addio alla Lazio che lo ha portato a diventare il nuovo allenatore del Torino, oggi Marco Baroni ritrova i biancocelesti con la consapevolezza che da loro dipenderà il suo futuro. L'avvio drammatico dei Granata in questa stagione ha portato l'ambiente a schierarsi contro il tecnico, arrivando perfino a chiederne l'esonero. Una sconfitta contro la Lazio potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dell'allenatore fiorentino che, in vista della partita di sabato all'Olimpico, sta approfittando di questi giorni di preparazione per mettere in campo la formazione migliore possibile.

BARONI CAMBIA MODULO - Secondo quanto riportato da La Stampa, Baroni sarebbe pronto ad apportare delle nuove modifiche al suo undici titolare, soprattutto dopo gli infortuni che hanno fermato prima Anjorin e poi Ismajli. L'allenatore granata starebbe pensando a un ritorno al 4-3-3, dopo aver schierato nelle scorse partite una difesa a 3 che non ha portato i risultati sperati. L'obiettivo del Torino sarà quello di fare - di nuovo - punti a Roma, ma anche di fermare un'emorragia di reti che si sta rivelando un problema concreto per i piemontesi.