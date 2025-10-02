Roma, Gasperini senza parole: "È incredibile sbagliare tre rigori!"

TUTTOmercatoWEB.com

Sconfitta in Europa League per la Roma. All'Olimpico vince il Lille grazie al gol di Haraldsson dopo soli sei minuti di gioco. Nel post partita il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della squadra, e i tre rigori sbagliati, ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Una situazione quasi unica e casuale. Però è successo e indubbiamente ha compromesso il risultato. La squadra, sul piano dello spirito, ha dato tanto".

"Quando perdi vedi tutto troppo negativo, ma per me usciamo con qualche valore in più. Siamo andati in svantaggio presto, questo ha messo loro nelle condizioni migliori. Credo che la Roma, al di là di un po' di errori sul piano tecnico, ha giocato con voglia e ritmo e cercato il risultato fino alla fine. Magari non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità, ma da queste partite si esce con qualcosa in più e migliorandosi".

